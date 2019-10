Fórmula 1 Penalização custa ‘pole-position’ a Verstappen no México Por

Max Verstappen viu ser-lhe retirada a ‘pole-position’ do Grande Prémio do México de Fórmula 1.

O holandês da Red Bull, que tinha conseguindo uma uma volta em 1m14,7587s – sendo o único a baixar da ‘casa’ de 1m15s, foi penalizado por não reduzir a velocidade aquando da situação de bandeiras amarelas no final da qualificação.

Verstappen já tinha feito a ‘pole’ quando Valtteri Bottas se despistou na sua última tentativa para realizar uma volta rápida. Mas não abrandou o andamento como mandam os regulamentos nesta situação, apesar de ter visto o Mercedes # 77 batido na última curva do Circuito de Hermanos Rodriguez e também as bandeiras amarelas.

A punição ao piloto do Red Bull # 33 foi fazê-lo perder três posições na grelha de partida para a corrida de hoje. Ao mesmo tempo Max Verstappen recebe dois pontos de penalização na sua licença desportiva.

Os comissários disseram que Verstappen não se apercebeu das bandeiras amarelas do lado esquerdo da pista, apesar dos comissários terem reiterado avisos de que Bottas se tinha despistado. “As bandeiras amarelas acenadas eram claramente visíveis e foram mostradas com a devida antecedências”, refere-se no comunicado da FIA.

Os comissários também referenciaram que Sebastian Vettel, que chegou ao local do acidente antes de Max Verstappen, “reduziu significativamente a velocidade, como dizem os regulamentos”.

Com o castigo aplicado ao holandês da Red Bull, ele vai partir de quarto para corrida de hoje, enquanto Charles Leclerc é promovido à ‘pole-position’ e Vettel sobe para a primeira fila do ‘grid’. Lewis Hamilton partirá de terceiro, partilhando a segunda linha com Verstappen.

“É uma deceção receber uma penalização na grelha para a corrida e a Ferrari sendo mais rápida, por isso a vida dos neus será importante. Mas temos um bom carro para a corrida, por isso vai ser uma luta renhida”, reagiu Max Verstappen ao saber da penalização.