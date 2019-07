Fórmula 1 Penalização aos Alfa Romeo dá a Robert Kubica o primeiro ponto do ano da Williams Por

A Alfa Romeo viu os seus dois pilotos penalizados após o Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1, perdendo assim os pontos conquistados na corrida de hoje. Como consequência Robert Kubica e a Williams pontuam finalmente este época.

Nas verificações técnicas os comissários detetaram que os Alfa C38 de Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, que tinham terminado respetivamente nas sétima e oitava posições, tinham beneficiado de um sistema semelhante a um controlo de tração na partida da corrida, conferida através de uma má calibragem de regulações ligadas à tração.

Face ao sucedido foi decidido penalizar os dois monolugares de Hinwill em 30 segundos, destronado-os do top dez, o mesmo é dizer; dos lugares pontuáveis, fazendo com que Romain Grosjean e Kevin Magussen fiquem com os pontos que eram para Raikkonen e Giovinazzi, Lewis Hamilton com os dois no nono lugar e Robert Kubica com um.

Isto também significa que a Williams foi a última equipa a marcar pontos na presente temporada de Fórmula 1, e que George Russel, reclassificado em 11º, é agora o único piloto do campeonato a ainda não ter pontuado.

No entanto esta nova classificação é oficiosa, uma vez que a Alfa Romeo deverá apelar da decisão dos comissários presentes em Hockenheim.