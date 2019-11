Motores Penalização a Guerrieri promove Erhlacher à ‘pole’ na corrida 2 do WTCR em Macau Por

Uma penalização a Esteban Guerrieri, por conduta incorreta em pista, promoveu Yann Ehrlacher à ‘pole-position’ para a segunda corrida do fim de semana na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau.

O argentino da Munnich ALL-INKL, líder do campeonato, foi considerado culpado por ter bloqueado Nicky Catsburg na curva do Mandarim durante a segunda qualificação.

Aquele ponto do Circuito da Guia é um dos mais rápidos do traçado urbano de 6,2 quilómetros do antigo território português do Extremo Oriente, pelo que a manobra realizada por Guerrieri foi considerada como perigosa, sendo que o argentino perde quatro lugares no ‘grid’.

Desta forma Ehrlacher que seria o segundo da grelha – formada pela inversão das dez primeiras posições da segunda qualificação – é promovido ao primeiro lugar, dividindo a primeira fila com Thed Bjork, que inicialmente deveria partir de terceiro. Kevin Ceccon e Yvan Muller sobem à segunda linha da grelha.