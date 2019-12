Pelo menos sete mortos na sequência de sismo nas Filipinas – novo balanço

Pelo menos sete pessoas morreram nas Filipinas na sequência do sismo que atingiu no domingo a ilha de Mindanao, anunciaram hoje as autoridades em novo balanço.

O Gabinete de Defesa Civil filipino apontou ainda para a existência de 86 pessoas feridas, numa altura em que prosseguem as operações de busca e resgaste.

O sismo abalou a província de Davao del Sur, que em outubro já havia sofrido outros três eventos sísmicos, e na segunda-feira ainda foram registados vários tremores secundários que obrigaram a suspender as operações.

O terramoto foi registado no domingo às 14:11, (06:11 em Lisboa) e o seu epicentro localizou-se a nove quilómetros a oeste de Matanao e a seis a noroeste de Padada, com uma profundidade de cerca de 30 quilómetros, segundo o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia.

O Instituto calibrou a magnitude do sismo em 6,9, ainda que o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o tenha situado em 6,8. O abalo foi seguido por dezenas de réplicas, algumas de magnitude superior a 5.

As Filipinas estão situadas sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona onde se regista cerca de 90 por cento da atividade sísmica e vulcânica do mundo e que é afetada por cerca de 7.000 sismos por ano, a maioria moderados.