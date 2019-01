Pelo menos seis mortos e cinquenta feridos em acidente de autocarro na Tailândia

Pelo menos seis pessoas morreram e cinquenta ficaram hoje feridas num acidente com um autocarro turístico na Tailândia, noticiou a imprensa local.

De acordo com o Bangkok Post, o autocarro de dois andares viajava do distrito de Phanom Phrai (nordeste) para a capital, Banguecoque.

O despiste ocorreu por volta das 03:20 (20:20 de sábado, em Lisboa), cerca de oito horas depois da partida.

Uma criança, um homem e quatro mulheres perderam a vida na sequência do acidente, de acordo com as autoridades citadas pelo jornal.

Passageiros explicaram ao Post que o despiste ocorreu à chuva, depois do motorista ter travado repentinamente para evitar bater num veículo à sua frente, o que acabou por fazer o autocarro capotar.

As estradas da Tailândia são consideradas as mais mortíferas do mundo depois das da Líbia, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, que estima que 24 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito neste país asiático.