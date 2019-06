Motores Pelo menos cinco marcas interessadas num ‘Mundial’ de Ralis ‘híbrido’ Por

Yves Matton, diretor da FIA para o ralis, garantiu que há pelo menos cinco marcas de automóveis interessadas num futuro híbrido para o ‘Mundial’ da especialidade.

O próximo Conselho Mundial, que se reunirá dia 14 de junho, deverá discutir o futuro do WRC e sobre aeventualidade da chegada da tecnologia híbrida aos carros de ralis inscritos no Campeonato do Mundo.

Matton confirmou que vários construtores estavam interessados neste projeto para a futura geração dos WRC, prevista para 2022: “O projeto será submetido à comissão do WRC e depois será apresentado ao Conselho Mundial. O objetivo é que os WRC da próxima geração sejam híbridos. Isso diz respeito às marcas presentes, mas também a outras…Elas são pelo menos cinco”.

O antigo chefe da equipa Citroën referiu também que poderão ser feitas outras alterações noutras alterações Campeonato do Mundo de Ralis no futuro. “A atual regulamentação do R5 teve o seu sucesso, Não podemos dizer que a mais ou menos longo prazo isto (hibridização) não se fará também em R5”, admitiu Yves Matton.