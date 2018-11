Mundo Pelo menos 41 mortos em atentado de sexta-feira na capital da Somália Por

O balanço do atentado com viaturas armadilhadas na sexta-feira perto de um hotel no centro da capital da Somália, Mogadíscio, aumentou para pelo menos 41 mortos, disse hoje fonte policial.

“O número de mortos aumentou. As informações que recebemos dos diferentes hospitais indicam que o número de mortos passou para 41 e que 106 pessoas ficaram feridas”, declarou à agência France Presse um responsável da polícia, Ibrahim Mohamed.

O anterior balanço era de “cerca de 20 mortos (…) e mais de 40 feridos”.

Segundo fontes da segurança e testemunhas, duas viaturas armadilhadas explodiram quase simultaneamente nas proximidades do hotel Sahafi e um bombista suicida fez-se explodir depois diante do hotel, tendo ainda homens armados tentado entrar no estabelecimento, antes de serem abatidos.

“A maioria das pessoas [mortas] eram civis e perto de 20 morreram nos miniautocarros que passavam no local na altura da explosão”, segundo Ibrahim Mohamed.

O ataque foi reivindicado pelos rebeldes ‘shebab’, que juraram derrubar o governo federal somali, apoiado pela comunidade internacional e pela força da União Africana na Somália (AMISOM), com cerca de 20.000 homens.

Expulsos de Mogadíscio em 2011, os rebeldes islamitas perderam desde então a grande maioria dos seus bastiões, mas controlam ainda vastas zonas rurais da Somália.