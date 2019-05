Pelo menos 20 pessoas detidas no jogo e festejos junto ao estadio da Luz

A Polícia de Segurança Pública deteve sábado pelo menos 20 pessoas durante o jogo e os festejos do título de campeão português de futebol no estádio da Luz, segundo o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Em declarações à agência Lusa, André Oliveira Serra explicou, sem avançar números exatos, que foram detidas pelo menos 20 pessoas, a maioria por posse de artigos pirotécnicos na operação de segurança em torno do jogo entre o Benfica e o Santa Clara, incluindo nos festejos do título no final do desafio nas imediações do estádio da Luz.

O porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse ainda que, também nas imediações do estádio da Luz e já depois de terminada a partida, uma pessoa ficou ferida ao ser atingida por um objeto, tendo sido assistida no local.

De acordo com André Oliveira Serra, vários adeptos arremessaram objetos contra a polícia, que, no entanto, nesta situação não teve necessidade de intervir.

Entretanto, na zona do Marquês de Pombal, para onde se deslocaram os festejos, o policiamento decorria, cerca da meia noite “dentro da normalidade”, segundo André Oliveira Serra.

O Sport Lisboa e Benfica venceu hoje a I Liga de futebol, conquistando o seu 37º título de campeão nacional.