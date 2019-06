Pelo menos 15 mortos no Camboja em desmoronamento de prédio – novo balanço

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje e 24 ficaram feridas no desabamento de um prédio de sete andares em construção na cidade costeira de Sihanoukville, no Camboja, informaram as autoridades locais, em novo balanço.

O anterior balanço apontava para sete mortos.

As autoridades cambojanas disseram que quatro cidadãos chineses envolvidos na construção foram detidos enquanto a investigação sobre o desabamento é realizada.

No local estão a decorer operações para descobrir se existem mais trabalhadores presos nos escombros, segundo o chefe da polícia da cidade, major Thul Phorsda.

Segundo o Ministério do Trabalho e Formação Profissional do país, 30 trabalhadores estavam no local quando o edifício desabou cerca das quatro horas da manhã, mas a polícia e as autoridades locais disseram não ter certeza de quantas pessoas estavam a trabalhar no prédio.

Um dos moradores do prédio disse à AP que ele e a sua mulher estavam a dormir quando por volta das 04:00 da manha de sábado quando ouviram um grande barulho e o prédio começou a desmoronar por cima deles.

Segundo este morador encontravam-no dentro do prédio cerca de 55 pessoas.