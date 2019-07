Pedro Sousa eliminado nos oitavos de final do torneio de Perugia

O tenista português Pedro Sousa foi hoje eliminado no torneio de Perugia, ao perder com o espanhol Guillermo Garcia-Lopez nos oitavos de final da prova italiana do circuito ‘challenger’ em terra batida.

Pedro Sousa, 107.º do ‘ranking’ mundial e quinto cabeça de série, perdeu em dois ‘sets’ frente ao 164.º classificado na hierarquia da ATP e 10.º pré-designado, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-2, após uma hora e 50 minutos de confronto.

Com a eliminação de Pedro Sousa, Portugal ficou sem qualquer representante no torneio de Perugia, uma vez que Gonçalo Oliveira, 257.º posicionado do circuito masculino, já tinha sido afastado pelo italiano Giulio Zeppieri logo na primeira ronda.