Desporto Pedro Sousa eliminado nas meias-finais do ‘challenger’ de Montevideu Por

O tenista português Pedro Sousa foi hoje eliminado nas meias-finais do ‘challenger’ de Montevideu, ao perder com o argentino Guido Pella, segundo cabeça de série.

Num encontro que tinha sido adiado no sábado, devido ao mau tempo, o português, 114.º do mundo, perdeu com Pella, 65.º, por 2-6, 6-3 e 6-4, em uma hora e 55 minutos.

Pedro Sousa podia ter garantido a presença na terceira final consecutiva de um torneio do circuito ‘challenger’, depois de ter perdido os encontros decisivos em Lima e Guayaquil (Equador).