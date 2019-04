Motores Pedro Santinho Mendes defende liderança no Ribatejo Por

Após as três primeiras provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, duas nas Beiras e uma no Algarve, os concelhos de Abrantes e Gavião recebem este fim de semana a 32ª edição do Raid Ferraria.

Estão mais de seis dezenas de equipas inscritas na competição SSV, entre as 130 que alinham neste evento. E depois de se impor nas Bajas do Pinha e de Loulé Pedro Santinho Mendes é o líder do campeonato.

O piloto de Abrantes corre ‘em casa’ e tem em Vítor Santos, vencedor em Góis, um dos seus principais adversários, a par com João Dias, Pedro Carvalho, João Monteiro, Nuno Fontes, Aristides Júnior e Cristiano Batista, todos aos comandos dos super competitivos Can-Am Maverick X3.

No evento deste fim de semana estão de regresso David Tubarão, Paulo Delgado, Luís Portela de Morais e Nuno Madeira, além da estreia de Vítor Lopes, que é mais um piloto vindo do automobilismo e aos ralis a aderir a esta competição.

O 32º Raid TT da Ferraria disputa-se nos dias 27 e 28 de abril. A prova arranca no sábado com a realização da primeira etapa que compreende um setor seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros.