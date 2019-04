Pedro Sanchéz diz que incêndio é uma “triste notícia” para a História

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, lamentou o incêndio que está a atingir hoje a catedral de Notre-Dame, em Paris, considerando que é “uma triste notícia” para a História e para o “património cultural universal”.

Numa mensagem na rede social Twitter, Pedro Sánchez afirma estar a acompanhar com “preocupação” todas as informações que chegam de Paris, capital francesa, sobre o incêndio, referindo que é “uma das catedrais mais bonitas do mundo”.

Um incêndio deflagrou hoje à tarde na emblemática catedral de Notre-Dame, situação que poderá estar “potencialmente ligada” aos trabalhos de reabilitação do edifício, segundo os bombeiros da capital francesa.