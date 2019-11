Pedro Ribeiro espera Sporting “forte” e considera-os candidatos ao título

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, afirmou hoje que espera um Sporting “forte” no jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, considerando que os ‘leões’, independentemente do momento, são “sempre um candidato ao título”.

Em conferência de imprensa de antevisão ao confronto com o Sporting, Pedro Ribeiro sublinhou que o Belenenses SAD quer impor o seu jogo e ser “mais competente” que o adversário, com humildade e com o objetivo de vencer.

“Sei que vamos apanhar um Sporting que, nos últimos sete jogos, venceu cinco. Sabemos que vamos apanhar um Sporting forte. Quer se queira ou não, é sempre um candidato ao título. Passa por respeitá-los e impor o nosso jogo, sabendo das dificuldades do mesmo. As dificuldades são para ambas as equipas”, analisou.

Pedro Ribeiro, que substituiu Silas no comando técnico dos ‘azuis’ após a quinta jornada da I Liga, desvalorizou o conhecimento que o atual treinador ‘leonino’ possa ter do seu plantel e utilizou a história para explicar o poderio do oponente.

“Estamos a falar de um dérbi histórico, em que a equipa adversária tem mais de o dobro de vitórias. Nos últimos cinco jogos disputados, o Sporting venceu quatro, o outro foi um empate. O Sporting marcou 16 golos, o Belenenses seis. A dificuldade é grande, mas é um jogo como outro qualquer. Vamos fazer o nosso melhor, estamos preparados e confiantes”, expressou.

O guarda-redes Koffi e o lateral direito Diogo Calila, com roturas musculares da coxa esquerda, o lateral esquerdo Francisco Varela, a contas com uma luxação do ombro esquerdo, e o central Gonçalo Silva, que sofreu um traumatismo e entorse do joelho direito, juntaram-se a Eduardo Kau no boletim clínico do Belenenses SAD, mas Pedro Ribeiro assegurou que o plantel foi construído “para dar resposta” à vaga de lesões na defesa.

“As lesões são uma infelicidade que ninguém quer. Todos sentimos as dores uns dos outros. É algo que não nos agrada. Nenhum treinador no mundo quer que isso aconteça. Quando estão todos disponíveis, a equipa é mais forte. Mas não nos escondemos disso e tem de ser encarado com naturalidade”, ressalvou.

Apesar das ausências de peso na defesa, Pedro Ribeiro afirmou que o Belenenses SAD joga sempre “com o mesmo estilo de jogo”, independentemente do adversário, mas não abriu o jogo sobre se irá apostar na experiência de Silvestre Varela e Marco Matias para este duelo.

“Quem nos tem analisado e visto os nossos jogos, acho que repara que jogamos sempre da mesma forma, independentemente do adversário. Jogamos sempre com o mesmo estilo de jogo, respeitando a identidade do clube”, disse, acrescentando: “Não é o Silvestre [Varela] ou o Marco [Matias] ou algum jogador em particular. É a equipa que tem de resolver os problemas e a equipa é composta por jogadores. Cada jogador acrescenta algo à equipa”.

O Belenenses SAD, 13.º classificado, com 11 pontos, defronta o Sporting, quarto, com 17, no domingo, às 18:30, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, no estádio José Alvalade, em Lisboa.