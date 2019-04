Motores Pedro Poças ainda a adaptar-se ao Porsche 924 Por

Pedro Poças abordou o começo do Campeonato de Portugal de Clássicos, no Circuito do Estoril, como forma de evoluir aos comandos do Porsche 924, pelo que a sua prestação foi condicionada por esse facto.

O piloto de Vila Nova de Gaia teve um fim de semana algo atribulado, que culminou com um ‘encontro imediato’ com os rails na derradeira corrida do programa.

Mas o fim de semana de Pedro Poças começou com uns treinos que foram o começo da adaptação de Weissach, que lhe deu acesso ao último terço da grelha de partida para a primeira corrida, disputada à chuva, onde adotou um andamento consistente que lhe permitiu terminar entre os 17 melhores e ser o primeiro na categoria Históricos 81.

Já no segundo confronto, e apesar do acidente que protagonizou, o piloto gaiense acabaria por cruzar a linha de chegada no 16º posto, estando novamente entre os melhores dos H81.

O balanço que Pedro Poças faz é positivo: “De uma forma geral correu bem. Continuo a evoluir e a conhecer o carro, que para se andar depressa se tem de conhecer melhor nas suas reações. Numa corrida acabei por bater nos rails à saída da curva do tanque, e fiz alguns estragos. Mesmo assim fiquei em segundo na categoria”.

“Há ainda um bom bocado para evoluir. Espero na prova seguindo em Braga andar melhor. Aí vou ter a vantagem de já conhecer a pista, o que me vai permitir andar depressa. O carro ainda não foi alvo de nenhum desenvolvimento, embora isso esteja previsto para breve”, acrescentou o piloto de Vila Nova de Gaia.