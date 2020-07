Nas Notícias Pedro Mourinho deixa SIC e reforça TVI Por

Pedro Mourinho está de saída da SIC e vai reforçar a direção de informação da TVI.

De acordo com o Público, a notícia já foi dada à redação da SIC e ocorre pouco tempo depois de ser também conhecida a saída de Cristina Ferreira, neste caso no entretenimento, da estação do grupo liderado por Pinto Balsemão.

A cúpula da informação da TVI está em mudanças depois da saída de Sérgio Figueiredo, nos últimos dias.

Para já, Pedro Pinto está na liderança da direção de informação da estação de Queluz de Baixo.

Pedro Mourinho deverá assumir o cargo de subdiretor de informação, segundo revela o Público.