Motores Pedro Mello Breyner cada vez mais perto de Lima Por

Pedro Mello Breyner está a um passo de concluir o seu primeiro ‘Dakar’ aos comandos de um SSV, tendo concluído a nona e penúltima etapa na 14ª posição.

Com este resultado o piloto português – que é acompanhado pelo navegador peruano Javier Uribe no Yamaha YXZ 1000 R Turbo Extramotion preparado pela Franco Sport – subiu ao 17º lugar da classificação ‘side by side’.

Assim Mello Breyner está a 358 quilómetros, 112 deles cronometrados, de concluir a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, na etapa que hoje liga Pisco à capital do Peru, Lima.