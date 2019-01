Motores Pedro Mello Breyner a recuperar na classificação Por

Na sua estreia aos comandos de um SSV no 41º Rali Dakar, Pedro Mello Breyner completou a sétima etapa da prova em bom plano.

Acompanhado pelo navegador peruano Javier Uribe a bordo do Yamaha YXZ 1000 R Turbo Extramotion preparado pela Franco Sport o piloto português cumpriu a especial de 323 quilómetros com o 17º tempo, demonstrando uma regularidade de andamento.

Foto: Vinicius Branca

Este excelente desempenho de Mello Breyner na tirada disputada em redor de San Juan de Marcona permite-lhe ocupar a 18ª posição na classificação geral dos SSV.

“Mais uma etapa concluída e esta felizmente terminada ainda à luz do dia. Uma especial com dunas muito altas e com uma parte terrível com muita pedra que nos obrigou a rolar a um ritmo muito lento. Correu tudo bem, boa navegação e o nosso Yamaha sempre impecável”, referiu o piloto português no final da temporada.

Pedro Mello Breyner acrescentou: “Por medida de precaução, para estas últimos dias mudámos as transmissões e mais algum material para estarmos ainda mais confortáveis. Hoje vamos ter de novo muitas dunas, mas também vamos ter uma parte rápida de praia e junto à costa onde tentaremos explorar a rapidez do nosso Yamaha” referiu Pedro Mello Breyner antes da partida para a oitava etapa.

A oitava etapa do Rali Dakar 2019 para a qual os SSV têm partida agendada para as 15 horas de Portugal Continental cumpre-se entre San Juan de Marcona e Pisco. Serão 576 quilómetros, 361 dos quais cronometrados.