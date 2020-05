Desporto Pedro Martins renova com Olympiacos Por

O técnico português Pedro Martins chegou a acordo com o Olympiacos para prolongar o contrato que une ambas as partes até 2022.

O treinador de 49 anos, que vive na Grécia a primeira experiência no estrangeiro, continuará assim ligado ao conjunto do Pireu, no qual começou a trabalhar em Maio de 2018. Ao longo das temporadas 2018-19 e 2019-20, Pedro Martins orientou o Olympiacos em 95 partidas, com um registo de 64 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.

Após assinar a renovação de contrato, Pedro Martins manifestou a sua alegria por continuar ligado a um histórico do futebol europeu: “Estou muito feliz por ter prolongado o meu contrato com o Olympiacos. É um motivo de grande orgulho e responsabilidade liderar esta equipa e queremos dar seguimento ao trabalho que iniciámos em maio de 2018. Temos feito uma excelente época e vamos continuar a lutar pelos objetivos deste grande clube que são ganhar títulos. Agradeço ao presidente a confiança que deposita em mim e na minha equipa técnica e as condições que colocou ao nosso dispor desde o primeiro dia. E aos nossos adeptos, que são incansáveis no apoio em cada jogo, uma eterna gratidão. Sem eles, o sucesso não seria possível. Estou certo de que saberemos corresponder às expectativas de todos, dando-lhes as alegrias que ambicionam”, referiu o técnico.

Esta renovação vem vincar a estabilidade que Pedro Martins conferiu ao comando técnico do Olympiacos, que no século XXI ainda não teve um treinador que liderasse a equipa de forma seguida durante três temporadas completas (os seis antecessores do português nem uma época inteira realizaram no clube).

Até à pausa do futebol internacional devido à pandemia do Covid-19, a temporada 2019-20 do Olympiacos estava a ter contornos históricos. A equipa de Pedro Martins lidera a Superliga grega com 20 vitórias e seis empates em 26 jornadas, tendo mais 14 pontos que o segundo classificado, o PAOK, e sendo a única formação das 20 principais ligas europeias – segundo o ranking UEFA- sem derrotas no seu campeonato. Sem qualquer desaire na Superliga grega desde 10 de fevereiro de 2019, o Olympiacos é mesmo o conjunto europeu que há mais tempo está sem perder uma partida na sua liga.

A equipa do Pireu, que também está na disputa da Taça da Grécia (encontra-se nas meias-finais da competição), tem também tido uma excelente campanha europeia. Após eliminar Viktoria Plzen, Basaksehir e Krasnodar na fase de qualificação para a Liga dos Campeões, o Olympiacos terminou no 3.º lugar do grupo B da Champions, juntamente com Bayern Munique, Tottenham e Estrela Vermelha. Repescada para a Liga Europa, a equipa de Pedro Martins conseguiu eliminar o Arsenal, num feito histórico que levou o Olympiacos aos oitavos-de-final da competição (na 1.ª mão, empatou a um contra o Wolverhampton).