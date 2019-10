Motores Pedro Marques evoluiu com “um carro brutal” Por

Já campeão da divisão Turismos 4 Pedro Marques aproveitou a Rampa de Boticas, derradeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group para se estrear aos comandos do Porsche 911 GT3 Cup preparado e assistido pela Vettra Motorsport.

O piloto de Braga evoluiu bastante na condução do carro de Weissach, que foi conhecendo ao longo do evento da Demoporto. E os tempos provam-no.

Marques baixou 12 segundos desde a primeira subida que realizou com o Porsche na rampa transmontana e depois preocupou-se em ganhar experiência com o carro. No primeiro dia o seu melhor registo foi 2m48,778s, mas no segundo conseguiria ir mais longe, ao fazer 2m24,282s na derradeira subida de prova, baixando mais duas décimas à marca realizada no começo da manhã.

A 11ª posição absoluta acabou por ser pouco relevante para o piloto minhoto, para quem o mais importante foi mesmo habituar-se o Porsche GT3 Cup. “O carro é brutal, nada tem a ver com o Cupra TCR”, observou quando inquirido sobre a máquina alemã. “É diferente em tudo. É aquilo que eu chamo de um verdadeiro carro de corrida. Fiz o que estava ao meu alcance mas ainda há muito para evoluir e aprender”, referiu ainda Pedro Marques.