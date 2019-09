Motores Pedro Marques estreia Porsche GT3 Cup em Boticas Por

Pedro Marques, já campeão da divisão Turismos 4 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, decidiu trocar o seu Cupra TCR por um Porsche GT3 Cup.

Desta forma o piloto de Braga vai poder enfrentar uma nova aventura na prova transmontana com uma máquina com outras ambições na classificação no evento que encerra a temporada de 2019.

“É mais um desafio que quero superar, mas este não vai ser fácil, pois a mudança entre o Cupra TCR e este Porsche GT 3 Cup é muito grande. Por isso as primeiras subidas vão ser feitas com uma certa cautela, para assim ver o comportamento do carro”, afirma Pedro Marques.

A expetativa do piloto minhoto depois é de “tentar andar mais depressa, mas vamos com calma para que tudo corra bem, e esta minha participação seja um sucesso”.