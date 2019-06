Motores Pedro Marques assume o objetivo de vencer em Santa Marta Por

Pedro Marques assume o objetivo de vencer a sua Divisão na categoria de Turismos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group na Rampa de Santa Marta, terceira prova da temporada.

O piloto do Seat Leon não vem de jornadas positivas, face aos problemas sentidos nos dois eventos anteriores em que participou, mas as suas expetativas são altas para a prova do Clube Automóvel da Régua.

“As provas da Falperra e de Braga foram para esquecer. Foram sempre problemas até ser obrigado a desistir. Espero este fim de semana ter o meu Seat Leon a cem por cento, d modo a poder fazer uma boa prova, sem problemas, sempre a tirar partido das potencialidades do carro”, começa por referir Pedro Marques.

O piloto bracarense assume os seus objetivos: “Quero poder lutar pela vitória. Para isso quero estar o mais concentrado possível, não cometer erros, para assim conseguir melhorar os meus tempos em todas as objetivos. A única forma de atingir as metas a que me proponho, sendo mais um desafio que quero superar”.