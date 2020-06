Cultura Pedro Lima enviou mensagens a amigos antes de ser encontrado morto Por

O ator Pedro Lima, encontrado morto esta manhã na praia do Abano, no Guincho, terá enviado mensagens a alguns amigos pouco tempo antes.

De acordo com o Jornal de Notícias, Pedro Lima, cujo corpo foi encontrado por volta das 10h20, terá enviado as mensagens ainda antes das 7h00.

O alerta terá sido dado por pessoas próximas ao ator, que terá ainda deixado uma carta, cujo conteúdo preocupou essas pessoas.

Feito o alerta à PSP de Cascais, esta acionou a Polícia Marítima e a Capitania do Porto de Cascais.

Às buscas juntaram-se os bombeiros e GNR de Alcabideche e ainda um helicóptero da Força Aérea.

O corpo de Pedro Lima foi depois descoberto junto ao mar, com a viatura do ator, na qual estavam os pertences do mesmo, a ser localizado numa falésia junto à praia.

A notícia da morte de Pedro Lima foi avançada pela TVI, à qual o ator estava ligado há mais de duas décadas.

A estação lamentou a “partida inesperada e brutal” de Pedro Lima.