Pedro Lamy sem sorte em Daytona

Pedro Lamy chegou a liderar a categoria GTD nas 24 Horas de Daytona, mas depois tudo se complicou e não conseguiria terminar a corrida.

O piloto português, que dividia o Ferrari 488 GT3 # 51 da equipa Spirit of Race – que dividiu com Paul Dalla Lana, Mathias Lauda e Daniel Serra –, acabaria por abandonar após um incidente antes de completada a primeira metade da corrida.

“Não não foi desta que conseguimos um bom resultado em Daytona. Esta corrida é muito exigente e a deste ano foi particularmente difícil devido à chuva intensa que se fez sentir no domingo. Infelizmente nós nem chegámos a sentir essa dificuldade”, afirmou desiludido Lamy.

No entanto o piloto vai ‘levantar a cabeça’ e pensar no próximo desafio, que é já dentro de uma semana na Austrália, onde vai disputar as 12 Horas de Bathurst e com a mesma equipa, desta feita apenas na companhia de Dalla Lana e Mathias Lauda.