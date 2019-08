Motores Pedro Lamy perde o lugar no Aston Martin # 98 no ‘Mundial’ de Resistência Por

Já corriam rumores de que Pedro Lamy não voltaria aos comandos do Aston Martin Vantage # 98 no próximo Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), mas agora essa saída foi oficializada.

A Aston Martin Racing anunciou que ao lado de Paul Dalla Lana estarão Darren Turner e Ross Gunn, que assim substituem Lamy e Mathias Lauda no novo Vantage GTE lançado no ano passado com que a equipa do # 93 vai competir no WEC de 2019/2020.

Dalla Lana com Pedro Lamy e Mathias Lauda pareciam o trio imutável, que se sagrou campeão do Mundo GTE AM em 2017, mas agora tudo isso mudou, desconhecendo-se neste momento qual o projeto que o piloto português tem para prosseguir a sua carreira.