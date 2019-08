Motociclismo Pedro Fragoso e Vasco Esturrado defendem as cores portuguesas no ‘Mundial’ de Superbikes em Portimão Por

Pedro Fragoso e Vasco Esturrado serão os dois pilotos portugueses que vão alinhar na etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Superbikes, que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve no primeiro fim de semana de setembro.

Naquela que é a 10º prova da temporada – entre os dias 6 e 8 do próximo mês – no traçado dos arredores de Portimão os dois pilotos lusos vão estar em ação nas classes de Superbikes e de Supersport 600.

Será uma oportunidade para Fragoso e Esturrado defrontarem pilotos de categoria mundial, sendo que o primeiro vai alinhar na categoria que tem mais pilotos no campeonato, onde já competiu no ano passado aos comandos de uma KTM RC390R com as cores do Fan Club de Miguel Oliveira. Desta vez estará aos comandos de uma Yamaha.

Pedro Fragoso tem participado com sucesso na competição monomarca Copa Suíça R3, e agora volta a ter um ponto alto na sua época, tal como Vasco Esturrado, que no traçado estará a correr em casa, sucedendo assim a Miguel Praia. Com ‘raízes’ em Loulé, o piloto fará a sua estreia no ‘Mundial’ apostando no seu conhecimento da pista de Portimão para conseguir, pelo menos, a qualificação para a corrida.

A tarefa do piloto algarvio não será fácil, mas tudo fará para deixar uma boa imagem e representar a região numa competição recheada de bons e numerosos adversários. São esperados cerca de 60 pilotos neste regresso ao Autódromo Internacional do Algarve.