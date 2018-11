Motores Pedro Falé “não podia estar mais satisfeito” com o título no Super Seven Por

Pedro Falé garantiu o título da categoria ‘Business’ do troféu Super Seven by Toyo Tires, cuja temporada encerrou no Circuito do Estoril no passado fim de semana.

O piloto do carro # 10 concluiu a época com mais 11 pontos que o segundo classificado, Paulo Leitão, e mais 13 do que José Kol de Almeida, que completou o pódio da categoria.

Depois de ter tido problemas na caixa de velocidades do seu Caterham na primeira corrida, Falé conseguiu recuperar no segundo confronto e chegar ao segundo lugar, logo atrás de Paulo Leitão, com o qual protagonizou uma renhida luta pela vitória.

“Gostei muito de participar neste Troféu. Este ano, as corridas foram muito competitivas, mas muito divertidas. Foi a primeira vez que participei nas quatro rondas do troféu e correu muito bem. Consegui um bom resultado e subi um lugar em relação ao ano passado, por isso não podia estar mais satisfeito”, diz Pedro Falé, CEO da Movielight/Movielike.