Motores Pedro Dias da Silva galardoado pela sua segunda vitória no Desafio Mazda Por

Pedro Dias da Silva e José Janela receberam os seus prémios pelo título no Desafio Total Mazda, uma competição monomarca que tem animado o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno nos últimos anos.

O piloto de Tomar consegue vencer a competição da Mazda Portugal para os competitivos Proto pelo segundo ano consecutivo, tendo conseguido este ano o triunfo deste troféu nas Bajas de Loulé, de Gondomar e na Portalegre 500.

Fotos: AIFA

Convém lembrar que à partida para a última prova da temporada, Pedro Dias da Silva e o seu co-piloto famalicense se encontravam apenas na segunda posição do Desafio Mazda, mas a dupla, dominadora em mais de dois terços dos setores seletivos, acabaram por somar os pontos suficientes para, no conjunto das seis provas do calendário, receber os respetivos galardões.

Os prémios foram entregues no Clube Náutico Alfoz, em Alcochete, por Luís Morais, diretor da Mazda Portugal, e por Pedro Abecassis, Diretort Geral da Total Portugal.

Líderes até à derradeira jornada e depois de terem sido 3ºs classificados no Desafio 2017, Bruno Rodrigues e Ricardo Claro subiram este ano um degrau no pódio de consagração, com um excelente segundo lugar nesta edição. No conjunto dos resultados deste ano destacam-se a vitória na Baja TT de Idanha, prova em que venceram ambos os Sectores Selectivos, e os terceiros lugares alcançados em Loulé e em Gondomar. Quanto a Jorge Cardoso/Joaquim Norte, nesta edição do Desafio garantiram, entre outros resultados, três 2ºs lugares nas Bajas TT do Pinhal, de Loulé e de Gondomar, que lhes deu o terceiro lugar final no troféu.

A alguma distância pontual desse pódio ficaram Filipe Videira e Pedro Santos, eles que tiveram como melhor resultado um 3º lugar na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal/Reguengos de Monsaraz, num ano em que diversas condicionantes os impediram de terminar algumas das provas, questões com que também Floriano Roxo e Pedro Carrapiço (5ºs classificados) tiveram de lidar.