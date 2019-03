Motores Pedro Dias da Silva assegurou pontos importantes na estreia com a Ford Ranger Por

Pedro Dias da Silva e José Janela somaram os seus primeiros pontos da época no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno ao terminarem a Baja TT do Pinhal na quarta posição.

A dupla da Ford Ranger EXR05 da PRK Sport não teve vida fácil na prova da Escuderia de Castelo Branco, pois apesar de um arranque forte que lhe valeu o segundo tempo no prólogo sofreu dois furos que a fizeram atrasar bastante no primeiro setor seletivo.

Dias da Silva não ‘baixou os braços’ e partiu decidido a conseguir um bom resultado no segundo e último dia de prova, encurtado devido a um incêndio na zona do Monte das Senhoras, em Oleiros. Ainda assim o piloto de Tomar conseguiu recuperar algum do tempo perdido, ‘trepando’ à terceira posição na fase da manhã, mas depois acabou relegado para a quarta posição.

“Forçámos o andamento, mas infelizmente, não conseguimos garantir o terceiro lugar… O dia correu bem, não tivemos problemas de maior e conseguimos impor um bom andamento, poupando onde era necessário e atacando onde o terreno permitia. Ainda assim, só tenho razões para estar satisfeito e toda a equipa está de parabéns”, declarou Pedro Dias da Silva à chegada a Vila Velha de Ródão.

O piloto nabantino retira aspetos positivos desta primeira prova da época: “Asseguramos os primeiros pontos com o quarto posto final na jornada em que estreámos um carro novo. Sabemos que temos uma enorme margem de progressão e agora há que aproveitar o que aprendemos aqui para fazer ainda melhor nas próximas provas”.