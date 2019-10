Motores Pedro Carvalho imparável vence SSV em Portalegre Por

Pedro Carvalho e André Carvalho venceram a competição SSV da 33ª Baja Portalegre 500, dominada pelos pilotos dos Can-AM Maverick X3.

Bem cedo o piloto da SGS Car assumiu a liderança, liderando desde o segundo setor seletivo e acabando por bater Pedro Santinho Mendes por 1m15s.

Carvalho chegou à prova do ACP na segunda posição do campeonato, mas tudo fez para se impor naquela que é a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional, tirando partido do facto do piloto de Abrantes não ter ganho, quer o prólogo, quer os dois setores seletivos deste segundo dia.

João Monteiro, acompanhado por Manuel Pereira, acabou por terminar no último lugar do pódio, concluindo a Baja a quase cinco minutos do vencedor. Resultado que começaram a construir no último troço cronometrado, onde foram os mais rápidos.

Já João Dias, um dos pilotos envolvidos na competição ‘Road to Dakar’, esteve em bom plano e conseguir concluir a prova na quarta posição, enquanto Aristides Mafra e Bruno Sá foram os mais rápidos do segundo setor, mas atrasaram-se no derradeiro.

O mesmo sucedeu com Vítor Santos e Gregório Pereira, que depois de terem sido os mais rápidos do primeiro dia e segundos no segundo trecho cronometrado acabaram por sofrer uma pesada penalização que os afastou da luta pelo top cinco.

Para além de ganhar a prova em termos absolutos, Pedro Carvalho também se impôs no ‘Road to Dakar’, ganhando também o prémio Road to Merzouga, atribuído pela organização do ‘Dakar’ em parceria com o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.