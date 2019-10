Motores Pedro Carvalho focado no título em Portalegre Por

Pedro Carvalho está focado em lutar pelo título SSV no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2019, e é com esse propósito que aborda a derradeira prova da temporada; a Baja Portalegre 500.

A bordo do seu Can-Am Maverick X3, o piloto da SGS Car e o seu navehador, André Guerreiro, ocupam a segunda posição do campeonato, e está mais determinado do que nunca a sair da prova do ACP Motorsport com um bom resultado.

Simultaneamente Pedro Carvalho também visa o título de equipas para a SGS Car, que está na terceira posição dessa classificação. E para o piloto do Can-Am Maverick # 304 tudo está em aberto e a confiança é grande.

“Há ainda hipóteses de sermos campeões esta temporada, mas não será fácil. Como desportista vou tentar tudo para conquistar o título, sendo que isso não depende só de nós, mas de uma conjugação de resultados”, começa por dizer Pedro Carvalho.

O piloto quer, “pelo menos manter” a segunda posição, embora consciente da forte concorrência que vai enfrentar: “Os adversários que nos perseguem estão também muito perto. Vamos ter de arranjar um equilíbrio para no limite também não comprometer esse posto. Vai ser uma prova muito tática e a um bom ritmo para poder chegar ao fim. Vai ser exigente e esta é a nossa última oportunidade. Estamos expectantes e otimistas”.

Também aos comandos de um Can-Am, João Dias, Campeão Nacional SSV 2017, e regularmente um dos mais rápidos em pista, tem-se preparado para esta derradeira jornada apostado que está em dar todo o apoio possível à dupla candidata ao título tentando ainda contribuir de forma muito positiva para o resultado global da equipa.

“Estamos desde há cerca de duas semanas a fazer uma boa preparação do carro. Vamos continuar a trabalhar nele até Portalegre e seguimos para a prova para tentar ajudar o Pedro e o André a serem campeões. Vou tentar dar o nosso melhor tanto para mim como para a equipa no sentido de ir ao encontro desses objetivos. Vamos dar tudo por tudo”, afirma João Dias.