Motores Pedro Carvalho e João Dias ao ataque na Beira Baixa Por

Atualmente na segunda posição por equipas, a SGS Car está em força na competição SSV da Baja TT de Idanha-a-Nova, que marca o regresso do Campeonato Nacional de Todo-o-terreno à Beira Baixa.

Nesta sexta ronda da temporada, Pedro Carvalho, acompanhado por André Guerreiro, e João Dias, vencedor desta prova em 2016, com Daniel Serra no banco da direita, prometem atacar para conseguirem bons resultados, quer ao nível absoluto, quer no Troféu Can-Am Maverick.

Carvalho mantém-se na luta pelo título, ocupando atualmente a quarta posição absoluta dos SSV e a segunda na competição destinada aos Can-Am Maverick X3. Jã Dias, ocupa o sexto posto da ‘geral’ e o terceiro do troféu.

“Estávamos a postos para correr na Baja das Vindimas, mas uma vez que prova não se realizou ficámos sem oportunidade de disputar uma corrida antes de regressar às provas do CNTT. Fizemos dois testes na fase de interregno do Campeonato para testar material novo e corrigir alguns problemas que tivemos em Reguengos, pelo que estamos em crer que está tudo operacional para a corrida”, explica Pedro Carvalho.

O piloto diz-se motivado “e a postos para enfrentar esta segunda parte da temporada”. E promete: “Queremos conquistar o maior número de pontos possível para o Campeonato. O Objetivo é, como sempre, dar o melhor, lutar pela vitória”.

João Dias, também destaca o que sucedeu com a prova alentejana, que deveria ter antecedido o regresso do Campeonato e corrobora as palavras do companheiro de equipa quando indica que participar na corrida seria “importante para ganhar ritmo”.

“Inscrevemo-nos na Baja TT Vindimas do Alentejo que se iria disputar no início do mês com o objetivo de ganhar ritmo antes do regresso do CNTT. A prova não se realizou, por isso estamos com muita vontade de regressar às competições e expectantes. O fim do CNTT está cada vez mais perto”, revela ainda o ex-campeão.

A Baja TT Idanha-a-Nova, compreende um total de 262,20 Km divididos por duas etapas. Desportivamente a prova arranca no sábado, dia 21 de setembro, com o prólogo de 7,20 km que se disputa, na Zebreira e o primeiro setor seletivo com 166km. Para domingo está reservado o segundo e derradeiro troço com 89 Km desta competição beirã.