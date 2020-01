Motores Pedro Bianchi Prata sexto nos SSV Por

Pedro Bianchi Prata ocupa a sexta posição da classificação dos Side by Side Vehicle (SSV) no 42º Rali Dakar, depois de na terceira etapa ter conseguido o sétimo tempo.

Nesta tirada de 504 quilómetros – que teve partida e chegada na Neom, na costa saudita do Mar Vermelho – o co-piloto do Marco de Canaveses e o seu piloto, Conrad Rautenbach sentiram algumas dificuldades a bordo do PH Sport.

Ainda assim Bianchi Prata e o piloto do Zimbabwe lograram diminuir em oito minutos a diferença para o líder da competição SSV, terminando a somente 3m48s do vencedor da etapa.

Num dia em que o ‘Dakar’ subiu ao seu ponto mais alto – 1400 metros de altitude – e rodou perto da fronteira com a Jordânia, o agora navegador português mostrou-se satisfeito com a performance realizada.

“A etapa de hoje foi difícil e longa. Tentamos ser cautelosos no início para não furar e fomos aumentando o ritmo gradualmente. No final da especial a navegação era complicada… Mas, nos sítios mais difíceis fui perfeito”, começou por dizer Pedro Bianchi Prata na chegada a Neom.

A ressalva do antigo ‘motard’ vai apenas para um dos momentos do percurso: “A 10 km do final quando apanhámos o Chaleco Lopez andámos muito tempo no pó dele e acabei por falhar a saída do rio. Fizemos um quilómetro para a frente e depois voltámos atrás para tentar sair no sítio certo… Às tantas havia muita confusão”.

Bianchi Prata explica que à frente dele “estavam três camiões, quatro carros e dois SSV…”, pelo que acabou “por de ir em fila no pó até ao final”. O que o fez perder mais ou menos 5 minutos.

“Mas, fizemos uma boa especial e penso que o objetivo de chegar ao pódio ainda é uma realidade porque ainda temos muitos quilómetros pela frente. O Conrad foi rápido nos sítios em que tinha que andar depressa e o carro está ao melhor nível. Por isso, penso que o balanço até agora é positivo e estamos no bom caminho”, acrescentou o piloto do Marco de Canaveses.