Motores Pedro Bianchi Prata mais perto do pódio dos SSV Por

Pedro Bianchi Prata ficou mais perto do pódio dos SSV na 10ª etapa do 42º Rali Dakar.

O co-piloto de Conrad Rautenbach, no PH Sport # 404 foi 11º na tirada que ligou Haradh a Shubaytah, a primeira parte de uma maratona de dois dias, sem assistência das equipas no final da tirada.

Numa especial encurtada para 375 km, em vez dos 574 inicialmente previstos, devido às condições climatéricas que colocavam a segurança dos concorrentes em causa, Bianchi Prata e Rautenbach tiveram algumas cautelas, nomeadamente no Empty Quarter, um dos maiores desertos do mundo.

Pensando em preservar a sua quarta posição na classificação geral dos veículos ‘side by side’, o navegador do Marco de Canaveses e o piloto do Zimbabwe evitaram percalços, e seguem agora a seis minutos e meio do terceiro classificado dos SSV.

A 11ª e penúltima etapa do Rali Dakar 2020. A comitiva terá pela frente um total de 744 km que vão ligar Shubaytah a Haradh dos quais 379 serão cronometrados. O dia começa com um espetáculo que se estende ao longo de 80 quilómetros pelas mais belas dunas do país para de seguida conduzir a comitiva pelos passos dos pioneiros que exploraram a região em busca de petróleo.