Motores Pedro Bianchi Prata entre os seis melhores dos SSV Por

Pedro Bianchi Prata teve outra jornada proveitosa na sexta etapa do 42º Rali Dakar, já que na especial de 478 quilómetros conseguiu ser o quinto mais rápido entre os SSV no banco da direita do PH Sport # 404 que divide com Conrad Rautenbach.

O navegador português e o piloto do Zimbawe subiram agora à sexta posição do veículos ‘side by side’, classificação em que ganhou tempo à maioria dos seus adversários diretos.

“Esta foi uma especial diferente, com partes muito rápidas que alternavam com dunas. Atacámos logo desde o início. Fizemos uma especial sem erros de navegação e felizmente correu tudo bem. Nas partes muito rápidas, retas com mais de 20km, optámos por poupar um pouco o carro e a correia, porque se não o fizéssemos a temperatura subia muito e não queríamos deitar tudo a perder”, contou Bianchi Prata.

O co-piloto do Marco de Canaveses refere ainda as precauções tomadas pela equipa: “O nosso objetivo era chegar ao dia de descanso sem perder posições, mas ao mesmo tempo não exagerar para não cometer nenhum erro”.

“De entre os que estavam em luta direta connosco apenas ficou à nossa frente o Chaleco Lopez, por isso recuperámos algum tempo para os restantes concorrentes. Podia ter sido mais, mas a estratégia foi não arriscar nas retas e andar muito rápido nas dunas, por isso eu acho que o balanço do dia é positivo” explicou Pedro Bianchi Prata.

O ex-’motard’ do Marco de Canaveses pensa agora em recuperar forças e na segunda semana de corrida que se inicia domingo: “Agora é preciso descansar e preparar bem a segunda semana do rali que promete ser muito dura. A equipa tem feito um trabalho excecional. O Conrad tem pilotado sem falhas. Esta primeira semana foi boa. Tivemos o azar de ter dois furos seguidos na etapa de mais pedra do rali, o que nos fez perder uns 54 minutos preciosos e estamos por enquanto fora da luta pelo pódio, mas ainda falta muito rali e não vamos baixar os braços”.