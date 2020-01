Motores Pedro Bianchi Prata consegue pódio da etapa nos SSV Por

Pedro Bianchi Prata pode não conseguir o pódio da competição SSV no final do 42º Rali Dakar, mas na 11ª etapa da prova conseguiu a terceira posição.

A tirada hoje disputada entre entre Shubaytah e Haradh, com um total de 744 km, mas ‘só’ 379 cronometrados o co-piloto português e Conrad Rautenbach levaram o PH Sport # 404 a ser apenas batido por Francisco ‘Chaleco’ Lopez e por Aron Domzala.

É certo que Bianchi Prata e o piloto do Zimbabwe ficaram mais longe da terceira posição da classificação geral dos veículos ‘side by side’, pois seguem agora a mais de 19 minutos de ‘Chaleco’, mas pelo menos mostraram um excelente desempenho numa tirada que foi tudo menos fácil.

“Esta etapa foi muito complicada. Muitas dunas no início, muito difícil, pelo que optámos inicialmente por seguir com cautela. Depois, a partir do reabastecimento atacámos forte, atacámos mesmo muito forte e acho que no final acabámos por fazer uma boa etapa. Falta um dia. Vamos ver o que conseguimos fazer”, contou o navegador do Marco de Canaveses.

Para amanhão Pedro Bianchi Prata e Conrad Rautenbach têm uma última especial competitiva de 374 km na etapa que liga Haradh e Qiddiya. Um derradeiro dia desta grande aventura que se cumpriu pela primeira vez na Arábia Saudita.

Para terminar a prova será realizada uma especial de 20 km que vai selecionar, sem impacto na classificação geral, o vencedor do ‘Qiddiyah Trophy’.