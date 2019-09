Motociclismo Pedro Bianchi Prata ‘à porta’ do top dez em Marrocos Por

Pedro Bianchi Prata esteve uma vez mais em bom plano na quinta etapa do Panafrica Rally, ao ser 16º na competição de motos.

O piloto do Porto gastou 4h31m39s para cumprir os 250 quilómetros do percurso, o que o deixou a apenas três minutos do top dez, numa tirada onde os seus companheiros de equipa tiveram alguns contratempos.

“Nesta etapa tudo correu bem, mas foi um dia longo e cansativo até porque estava muito calor. Hoje tivemos uma etapa que envolveu alguma navegação, mas não foi nada de complicado”, referiu Bianchi Prata, acrescentando: “Não tive nenhum percalço de maior e mantive o ritmo que tenho tido nestes últimos dias. O objetivo é chegar ao fim e se possível entrar o top dez”.

Os outros dois pilotos do Team Bianchi Prata terminaram com alguns contratempos mas sem grandes dificuldades obtendo Jairo Alves a quarta posição entre os quad enquanto que o também estreante Arcélio averbou o 23º tempo na competição moto.

Tal como Pedro Bianchi Prata, Arcélio Couto demonstrou algum cansaço no final, mas referiu ter feito uma etapa ‘limpa’:“A especial correu bem. Foi tudo sem percalços. Cheguei um bocado cansado, mas satisfeito por ter feito uma etapa sem quedas e sem problemas na mota. Amanhã há mais, será a última especial, espero acabar o rali nas melhores condições”.

Já Jairo Alves destacou a beleza da tirada, com “mais de 200 km com três secções de dunas”, mas lamentou o percalço sofrido: “À saída da segunda secção de dunas, tive uma queda, danifiquei os meus instrumentos de navegação, fiquei só com o stella, mas deu para seguir e chegar ao final e ainda assim consegui fazer o quarto lugar entre os quad”

O Panafrica Rally concluiu-se hoje, com disputa de um setor seletivo de 75 km integralmente composto de areia e dunas.