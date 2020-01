Motores Pedro Bianchi Prata ‘à porta’ do top dez dos SSV Por

Pedro Bianchi Prata começou de forma positiva o seu primeiro Rali Dakar a bordo de um SSV, já que ao lado de Conrad Rautenbach ficou à porta do top dez desta competição inserida na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

O co-piloto do Marco de Canaveses e o piloto do Zimbabwe conseguiram realizar uma excelente primeira etapa a bordo do PH Sport, apesar de um furo ao km 17.

“Já tínhamos passado o Cyril Despres e o Gerard Farres quando furámos numa zona de muita pedra”, conta Pedro Bianchi Prata, referindo ainda: “Perdemos algum tempo a mudar a roda e tínhamos pela frente mais de 300 quilómetros de especial com apenas mais uma roda suplente”.

“A especial tinha muitas trialeiras e muitos perigos por isso optámos por reduzir substancialmente o andamento nas zonas de pedra. Com isso perdemos muito tempo embora nas zonas rápidas tenhamos andado muito bem”, explica ainda o piloto radicado no Porto.

Bianchi Prata destaca também as várias ultrapassagens realizadas e também algumas das dificuldades porque passou no seu posto de co-piloto: “Passámos muita gente e o carro portou-se bem. Tive também um pequeno erro de navegação. Passámos a 10 metros do waypoint e ele não abriu. Voltámos para trás e rapidamente o encontrámos”.

“Nas partes mais difíceis de navegação onde muita gente se perdeu conseguimos fazer um bom trabalho os dois e para primeiro dia o saldo é muito positivo. Ainda falta muito Dakar”, salientou à chegada a Al Waljh o piloto marcoense.