Motores Pedro Alves e Manuel Gião repartem triunfos no Kia Picanto GT Cup Por

A primeira corrida do fim de semana do Kia Picanto GT Cup no Circuito de Vila Real foi bastante animada e teve em Pedro Alves um justo vencedor. Manuel Gião foi mais forte no segundo confronto.

Nos treinos foi Manuel Gião quem se tinha destacado na categoria Pro, conseguindo a ‘pole position’, mas na largada foi Pedro Alves quem fez um arranque melhor suplantando o piloto da Sertã.

Fotos: Nuno Organista

A partindo do segundo lugar da grelha Alves surpreendeu Gião e depois procurou defender a liderança na travagem para a primeira curva, conseguindo-o. Mas o experiente piloto sertanense não desistiria de tentar recuperar o comando, pressionando o seu rival até ao fim da prova.

Depois Manuel Gião passou a ter de se preocupar também com Hugo Marcos, que no terceiro posto tentou também ‘roubar’ o segundo posto. Não o conseguiria, tendo de contentar-se com o último lugar do pódio.

Atrás dos dos três primeiros Henrique Van Uden fez uma prova consistente que ‘pagou’ com o quarto lugar final. O vencedor do Kia Racing Opportunity 2018 concluiu a prova à frente do também vencedor e antigo colega de equipa Rui Silva, que por sua vez repetiu o triunfo obtido em 2018 entre os Juniores, mantendo, assim, intactas as suas aspirações de lutar pelo título da categoria.

Na segunda corrida Manuel Gião ‘desforrou-se’ do confronto anterior, não se deixando surpreender na largada, face a um surpreendente Orlando Batina. Um jovem piloto que conseguiria impor-se na categoria junior, repetindo o feito conseguido em Braga. Batina não só conseguiria manter uma forte pressão sobre Gião como também conseguir

uma boa vantagem sobre Pedro Alves e Hugo Marcos.

Alves e Marcos perderiam também algum terreno devido ao duelo que protagonizaram pela última posição do pódio, que viria a ser favorável ao primeiro, enquanto atrás deles Vasco Pereira fechou o top cinco e foi segundo entre os juniores.