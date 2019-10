Motores Pedro Alves e Alexandre Areia Campeões da Kia Picanto GT Cup Por

Pedro Alves, na categoria Pro, e Alexandre Areia na Júnior, são os novos campões da Kia Picanto GT Cup, depois da primeira corrida do fim de semana da competição no Autódromo do Algarve.

Os dois pilotos tinham dado a ideia de que poderiam garantir o troféu ao conseguiram o primeiro lugar da grelha de partida para os dois confrontos na pista de Portimão, e embora na corrida de hoje as sortes fossem diferentes ambos alcançaram o objetivo de arrebatar antecipadamente o cetro.

Apesar de partirem em posições privilegiadas, os agora novos campeões do Kia Picanto GT Cup tinham atrás de si a ameaça dos já referidos José Bastos e João Aguiar-Branco. Mas também do Opportunity Rúben Rocha, que assim fechava o top cinco da grelha de partida.

Manuel Gião seguia na sexta posição (terceira da Pro), mas um arranque fulminante e o posicionamento, por fora, na abordagem à curva 1, fez com que saltasse imediatamente para o segundo posto, colado ao rival Pedro Alves. O piloto da Sertã fez tudo para ultrapassar o seu adversário, mas o de Vila Real aguentou estoicamente e conseguiu o mais saboroso dos seus triunfos desde que está na Kia Picanto GT Cup.

Depois de uma qualificação muito disputada, Hugo Marcos fez o que prometeu e recuperou posições durante a corrida para amealhar o terceiro lugar absoluto e mais um pódio da categoria Pro depois de uma troca de posições saudável com o Opportunity Rubén Rocha (6º da ‘geral’ e 4º da Pro). Este vinha motivado pelo primeiro pódio da carreira, obtido na ronda anterior, em Jerez de La Frontera.

Mais atrás, Alexandre Areia viria a ser surpreendido pela travagem falhada de Orlando Batina, com o piloto do carro # 16 a ‘galgar’ um corretor e a embater no carro do piloto da Speedy Motorsport (Areia). Disso se aproveitou David Matos Chaves, que passou a corrida a defender-se dos ataques aguerridos dos seus adversários garantindo o segundo lugar na categoria Júnior e o quinto da ‘geral’ após 9 voltas ‘suadas’.

Sétimo classificado absoluto e terceiro da Júnior, João Aguiar-Branco viu a sua confiança subir com este resultado, concluindo a prova à frente de um combativo Guilherme Dal Maso, que esteve em bom plano, viu a sua garra ser elogiada pelos adversários e travou mais uma das grandes lutas da corrida contra Francisco Coutinho, que também terminou a temporada 2019 com boas sensações.

Chegando a fechar o top 10, Orlando Batina procurou minimizar os danos a bordo de um Picanto desalinhado, recebendo a bandeira de xadrez à frente da promessa Andriy Pits, que realizou a sua melhor corrida desde que se estreou no Troféu. Os dois pilotos viriam, no entanto, a ser admoestados pelo seu comportamento em pista pelo Colégio de Comissários, tendo-lhes sido acrescentados 30s ao seu tempo final (cairam, assim, para os dois últimos lugares da categoria Júnior). Sérgio Azevedo subiu assim para 10º, e quinto da categoria Pro.