Motores Pedro Alves brilha no Kia Picanto GT Cup em Jerez Por

A visita da Kia Picanto GT Cup em Jerez de La Frontera proporcionou momentos de animação, com Pedro Alves a ser o piloto mais em destaque ao vencer as duas corridas na categoria Pro.

Já José Bastos e Alexandre Areia brilharam na Júnior, comprovando o talento existente na competição promovida pela Kia Portugal e pela CRM Motorsport

Dando continuidade à senda de triunfos iniciada em Vila Real, Pedro Alves assinou este Domingo as vitórias nas duas corridas, a par das voltas mais rápidas, depois de dominar ontem os treinos cronometrados. Igualmente em grande plano, Hugo Marcos foi o maior opositor na discussão deste triunfo na categoria, e a completar o pódio da Corrida 1 esteve Manuel Gião.

Num fim-de-semana em que sofreu uma penalização de oito lugares na grelha para a segunda jornada por incumprimento na pesagem, um quarto lugar depois do terceiro do confronto inicial fizeram com que o piloto da Sertã perdesse da liderança da competição, numa altura em que falta disputar apenas uma prova.

Já o Opportunity Rúben Rocha garantiu um terceiro lugar na segunda ronda, festejando assim o primeiro pódio da carreira na competição, enquanto Sérgio Azevedo foi quinto classificado, assinalando uma boa adaptação ao circuito espanhol. Henrique van Uden (G-Tech), por seu turno, foi quarto na Corrida 1, única em que participou.

Numa jornada de aprendizagem, Miguel Abrantes saiu de Jerez de La Frontera com um top cinco. Uma prestação positiva para um dos quatro representantes da Speedy Motorsport. Mais atrás, Simplício Taveira, os pilotos convidados da Kia Portugal João Seabra e Luís Novaes, e o piloto do carro #27 José Supico adoptaram ritmos mais cautelosos.

Numa jornada em que os jovens talentos voltaram a demonstrar o seu valor, o Circuito de Jerez de La Frontera foi o palco da segunda vitória do ano para Alexandre Areia na cada vez mais disputada categoria Júnior. Um resultado que lhe permitiu dilatar a vantagem pontual no Troféu, depois de iniciar o fim-de-semana com um segundo posto no primeiro desafio.

O pódio na categoria repetiu-se nas duas corridas, apenas com inversão nas posições. José Bastos, da BCM Sports, teve na Corrida 1 o momento alto da sua ainda curta carreira, conquistando o segundo posto no desafio final do programa desportivo. Com duas terceiras posições, Orlando Batina viu as contas na luta da competição complicarem-se, estando agora mais distante da frente.

A última ronda da temporada 2019 do Troféu Kia Picanto GT Cup tem lugar no fim-de-semana de 26 e 27 de Outubro, no Autódromo Internacional do Algarve.