“Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. É uma mentira que teimamos em ensinar nas escolas”

José Gomes Ferreira foi ao programa da SIC Casa Feliz apresentar o seu novo livro, denominado por ‘Factos escondidos da História de Portugal’, e foi aí que revelou que, ao contrário do que é ensinado nas escolas, Pedro Álvares Cabral “não descobriu o Brasil, é uma mentira da história”.

Gomes Ferreira assegurou estar seguro do que diz. “E desculpem os historiadores que estão a ouvir, porque isto não é uma provocação gratuita. É mentira, ele não descobriu”, referiu o jornalista, detalhando a sua explicação para estabelecer esta ideia.

“É matematicamente, geograficamente, cartograficamente e em termos de ciência náutica impossível”, diz Gomes Ferreira, não acreditando que alguém, naquela altura, tenha saído de Lisboa naquelas condições e tenha conseguido chegar ao Brasil.

Gomes Ferreira diz que não acredita que Pedro Álvares Cabral tenha feito “a rota perfeita para chegar à zona do Equador”, conseguindo depois “encostar à esquerda, cortejar a costa do Brasil” e ainda tenha tido oportunidade de “mandar uma nau para trás que já ia preparada com uma carta a dizer ao rei o que descobriu”.

O jornalista referiu ainda que esta ideia de que foi Pedro Álvares Cabral a descobrir o Brasil se mantém por questões diplomáticas.

José Gomes Ferreira realçou ainda que o navegador conseguiu “tomar posse oficial do Brasil para a Coroa de Portugal”. E a esse respeito entende que devem ser dados méritos ao navegador.