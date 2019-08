Pedro Abrunhosa assinala 25 anos de “Viagens” no festival Andamento RTP em Lisboa

O músico Pedro Abrunhosa vai assinalar os 25 anos de “Viagens”, álbum de estreia, com um concerto no festival RTP Andamento, em setembro, em Lisboa, que inclui ainda atuações de Salvador Sobral, António Zambujo e Selma Uamusse.

O festival RTP Andamento, de entrada gratuita, está marcado para 15 de setembro, na Alameda D. Afonso Henriques, e inclui sete concertos com “grandes nomes da música em português”, de acordo com informação disponível no ‘site’ da estação pública de rádio e televisão.

Pedro Abrunhosa e os Comité Caviar, que encerram o festival (às 21:00), “vão celebrar os 25 anos do disco ‘Viagens’ com um concerto muito especial”.

“Viagens”, que foi editado em 1994 e reeditado em 2014, aquando do 20.º aniversário, impôs-se como um dos maiores sucessos de Pedro Abrunhosa. É um disco marcado pelo jazz e pelo funk, com temas como “Tudo o que eu que te dou”, “Socorro”, “Não posso mais” e “É preciso ter calma”, e que valeu ao músico a tripla platina, correspondente na altura a cerca de 140.000 discos vendidos.

No festival Andamento RTP, as atuações começam às 11:30, com Xana Toc Toc, e prosseguem até às 23:00. Pelo palco irão passar os BMRNG (14:00), grupo formado pelos vencedores do programa da RTP1 La Banda, o ‘raper’ Dillaz (15:00), Selma Uamusse (16:30), Salvador Sobral (18:00) e António Zambujo (19:30).