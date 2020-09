Nas Notícias PCP respeita “decisão individual” de António Costa no apoio a Luís Filipe Vieira Por

O PCP recomendou “ponderação” ao primeiro-ministro, mas garantiu que respeita o direito de António Costa em integrar a comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

Dias após o líder comunista, Jerónimo de Sousa, ter rejeitado comentar o caso, o líder parlamentar do PCP manifestou o respeito pela “decisão individual” do chefe de Governo.

“As incompatibilidades e impedimentos estão previstos na lei e nós alimentamos campanhas dessa natureza”, explicou João Oliveira.

Para o PCP, as “ideias de restrições de direitos individuais” e as “incompatibilidades dos titulares de cargos políticos” estão previstas “na lei”, pelo que não comenta “ideias” nem “considerações” sobre a decisão de António Costa.

“Naturalmente, a decisão individual de cada tem que merecer uma ponderação individual dos próprios em relação às implicações que isso tem”, alertou, porém, o líder parlamentar comunista.

A posição do PCP contrasta com a generalidade das opiniões emitidas à esquerda, incluindo dentro do próprio PS.

Dentro dos socialistas, a voz mais dissonante é a da Ana Gomes, antiga eurodeputada (eleita pelo PS) que avançou para as eleições presidenciais sem o apoio do partido.