Paulo Sousa volta a treinar e assume Bordéus

O ex-futebolista e internacional português Paulo Sousa é o novo treinador do Bordéus, num contrato válido por quatro anos, anunciou hoje o clube da liga francesa de futebol.

Paulo Sousa, de 48 anos, deixou em outubro os chineses do Tianjin Quanjian, numa rescisão por mútuo acordo e quando a equipa era 13.ª classificada na Liga chinesa, que terminaria em nono.

Desde 2005, o antigo médio assumiu a carreira de treinador, passando pelos escalões de sub-16 da seleção portuguesa, QPR, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Telavive, Basileia e Fiorentina, antes de rumar à China.

Um percurso que lhe deu títulos de campeão na Suíça e em Israel, além da conquista da Taça de Israel e da Taça da Liga da Hungria, bem como duas Supertaças húngaras.

Como futebolista, Paulo Sousa iniciou a carreira no Benfica, antes de rescindir com o clube e transferir-se para o Sporting, mas notabilizou-se, sobretudo, no Borussia Dortmund e na Juventus, clubes em que se sagrou campeão europeu.

Jogou ainda no Inter Milão, Parma, Panathinaikos e Espanyol, clube em que terminou a carreira de jogador em 2002.

O Bordéus tinha anunciado em 26 de fevereiro a saída do também ex-futebolista Ricardo Gomes, que tinha rendido o uruguaio Gustavo Poyet no final de setembro, despedido igualmente devido aos maus resultados.

Na Liga francesa, a equipa é 13.ª classificada e não vence há três jornadas.