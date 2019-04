Motores Paulo Rui Ferreira mantém segunda posição no Morocco Desert Challenge Por

Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro ultrapassaram mais uma jornada difícil no Morocco Desert Challenge, mantendo no entanto a segunda posição da classificação geral dos automóveis.

Aos comandos da Toyota Hilux Overdrive assistida pela MRacing, o piloto de Leiria ultrapassou os demolidores 372 quilómetros que ligaram Smara a Assa, que causaram algum impacto na equipa, devido quer à dureza da tirada, quer ao cansado físico.

Fotos: AIFA

Paulo Rui Ferreira confessa que esta foi a jornada mais complicada que enfrentou até agora na prova marroquina: “A etapa foi bastante complexa. Os primeiros 100 quilómetros foram cumpridos num percurso deveras difícil digno de uma verdadeira prova de trial. Havia muita pedra, ‘fesh fesh’, buracos e degraus. Em suma o piso era mesmo muito mau”.

“Nas passagens de pedra acabei por furar duas vezes, mas onde perdemos mais tempo foi num rio seco onde tivemos um pequeno percalço na navegação. Foi um dia duro com uma variedade muito grande de pisos e que acabou por me trazer algumas dificuldades para encontrar o ritmo certo”, prossegue o piloto leiriense.

Paulo Rui Ferreira destaca “no entanto, e apesar das contrariedades” encontradas nesta terceira etapa, manteve a sua posição: “E por isso estamos motivados para continuar a fazer uma boa corrida. O carro está muito bem preparado e vamos lutar para alcançar um bom resultado”.

Hoje disputa-se a quarta etapa do MDC 2019 entre Assa e Foum Zguid a qual conta com 425 km cumpridos ao cronómetro. A especial vai-se realizar num percurso lendário do Dakar e vai atravessar a maior zona militar do sul de Marrocos. As paisagens desertificadas vão acompanhar os concorrentes ao longo de um dia que será composto essencialmente por pistas rápidas.