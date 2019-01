Motores Paulo Ramalho homenageado com o prémio César Torres Por

Paulo Ramalho foi homenageado a título póstumo durante a Gala de Entrega de Prémios da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que teve lugar em Oeiras.

O piloto portuense, falecido em 2018 vítima de um cancro, foi lembrado pela entidade federativa e também por outros concorrentes que com ele competiram no Campeonato de Portugal de Montanha, sendo o galardão entregue por Bernardo Torres, neto de César Torres, que dá nome ao prémio.

Fotos: Paulo Maria/Interslide

Para receber o galardão a víuva, Isabel Ramalho, que visivelmente emocionada olhou para cima como que a dizer que Paulo Ramalho estava a ver tudo, sabendo como todos os amantes de automobilismo apreciavam a sua maneira de estar, dentro e fora de pista, onde montou a equipa PRMini, feita à sua imagem e pela qual o seu irmão, Rui Ramalho, se sagrou Campeão de Portugal de Montanha na época passada.

Convém lembrar que Paulo Ramalho iniciou a sua atividade em 2000 aos comandos de um Mini Cooper de Grupo 5, com que venceu o Troféu Nacional de Montanha no ano seguinte na categoria B1. Foi dividindo quase sempre a sua atividade desportiva entre os circuitos e a montanha, embora tenha sido na nossa disciplina que conseguiu os seus melhores resultados.

Em 2007 foi campeão nacional de montanha na categoria 2, tendo terminado o campeonato no segundo lugar absoluto, resultados que repetiu em 2008. Em 2010 conseguiu ascender ao lugar mais alto do pódio do Nacional de Montanha, posição que repetiu em 2011, ano em que juntou ainda a vitória no Troféu Ibérico de Montanha.

Nos últimos anos e mantendo a sua dedicação pelas provas de Montanha, acumulou vários terceiros lugares quer no campeonato quer na categoria de protótipos em que participava.

Depois de uma melindrosa operação cirúrgica em 2014, da qual tinha recuperado de forma bastante positiva, o automobilismo nacional viria a ser tristemente marcado pela notícia da sua morte, a 24 de outubro do ano passado, não tendo conseguido resistir à doença prolongada que há muito o atingira.

Na Gala de FPAK também foi distinguida Gabriela Correia, a mais jovem piloto a competir no automobilismo nacional. O prémio doi entregue pelo o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Prémio FPAK 2018 pela sua participação no campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2018, relevando o seu talento e, segundo a FPAK, encarnando na nossa “Princesa da Montanha”, a preocupação da FPAK contar de forma progressiva com um número crescente de praticantes femininas, personificando na Gabriela Correia o esforço e dedicação que outras jovens têm vindo a dar ao automobilismo português.