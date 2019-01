Paulo Gonzo, Katia Guerreiro e Peter Hook na programação do Teatro da Guarda até abril

Concertos de Paulo Gonzo, Katia Guerreiro e Peter Hook destacam-se na programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, foi hoje anunciado.

O cantor Paulo Gonzo sobe ao palco do grande auditório do TMG pelas 21:30 do dia 26 de janeiro e, no dia 13 de abril, é a vez de o antigo baixista dos New Order Peter Hook atuar naquele espaço, um dia depois de marcar presença na Aula Magna, em Lisboa, e antes do espetáculo na Casa da Música, no Porto.

No dia 25 de abril a cantora Katia Guerreiro atua no mesmo espaço, no âmbito das comemorações do 14.º aniversário do TMG.

Ainda na música, destaque para os concertos “Marinheiros da Esperança”, pela Banda da Armada (dia 11 de janeiro), Helder Bruno (31), Scott Matthews (02 fevereiro), Cristina Bacelar (08), Rogério Charraz & Os Irrevogáveis (20), Rui Massena Band (16 março) e “Por Terras do Zeca”, em tributo à obra de Zeca Afonso.

No teatro, realce para as peças “Pela Água”, de Tiago Correia (24 de janeiro), “Mas ninguém mata a cegonha?”, pelo Teatro do Imaginário (14 fevereiro), “Eu saio na próxima, e você?”, de Filipe La Féria (28 fevereiro e 01 março), “Ruy de Carvalho – Trovas & Canções – atores, poetas e cantores” (08 março), “Primavera”, por Fértil Cultural (28) e “Una Donna Sola”, pelo Teatro das Beiras (11 abril).

Nos primeiros quatro meses do ano, o TMG também vai receber o concerto/dança para surdos e outras audições “SYN.Tropia” (18 e 19 de janeiro) e o espetáculo de ópera “Tudo Nunca Sempre O Mesmo Diferente Nada”, de Tiago Cutileiro (23 fevereiro).

No âmbito da estratégia da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027, nos primeiros quatro meses de 2019 serão realizadas cinco tertúlias denominadas “Conversas de Café”.

Serão discutidos os temas “Património cultural como fonte de criação artística” (29 de janeiro), “Design e produtos endógenos: da tradição à inovação” (15 fevereiro), “A Cultura não tem idade: inclusão e vida ativa pelas artes” (09 março), “A fruição artística na escola: desafios pedagógicos” (29) e “A diáspora: patrimónios da emigração na região da Guarda” (26 de abril).

Na conferência de imprensa de apresentação da programação do TMG para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, o coordenador e programador Victor Afonso disse que estão agendadas 54 atividades, sendo 11 extra programação.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, disse que a programação do TMG para os próximos quatro meses é diversificada e inclui estreias nacionais e “artistas que vêm pela primeira vez à Guarda”.

Segundo o autarca, a programação enquadra-se na orientação estratégica “de reforçar a oferta cultural, no fundo, torná-la mais cosmopolita, torná-la cada vez mais atraente no plano regional e no nacional e internacional”.

“Por isso, esta programação acaba por refletir esse compromisso, um compromisso de serviço público que o município da Guarda continua a assumir isoladamente”, disse Victor Amaral.

O TMG também anunciou hoje que, no âmbito do projeto “Fora da Caixa”, desenvolvido pelo setor ICAA – Intervenção Cultural, Animação e Associativismo, coordenado por Carla Morgado, entre janeiro e abril serão realizadas várias atividades na cidade e nas freguesias do concelho da Guarda.