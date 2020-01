Motociclismo Paulo Gonçalves quarto em etapa ganha por José Ignacio Cornejo Por

Um dia depois de se ter atrasado com consequência de uma avaria na sua Hero, Paulo Gonçalves brilhou ao ser quarto da competição das motos na quarta etapa do 42º Rali Dakar.

Uma tirada entre Neom e Al-`Ula, com 672 quilómetros de extensão, dos quais 453 em especial, onde o mais rápido das duas rodas foi José Ignacio Cornejo, que gastou menos 35 segundos que Kevin Benavides, com Ross Branch a ficar em terceiro a 55s do chileno da Honda.

Paulo Gonçalves gastou mais 2m22s que o vencedor, ainda que na classificação geral das motos esteja muito atrasado, num dia em que Ricky Brabec não foi além do quinto tempo, a 2m48s de Cornejo. Isto apesar do norte-americano da Honda manter a liderança das duas rodas após esta quarta tirada, com dois minutos e meio de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Kevin Benavides.

Toby Price foi sexto na etapa, mas é agora o melhor colocado da equipa KTM, no quarto posto, já que o seu companheiro de equipa Matthias Walkner perdeu mais de 24 minutos. O que fez o austríaco ‘cair’ do terceiro para o nono posto da ‘geral’.

Já o campeão nacional de todo-o-terreno, Sebastian Buhler, fez uma boa etapa, completando o bom resultado de conjunto da Hero ao realizar o 21º tempo, situando-se agora no top 20 da classificação geral.

Fausto Mota foi o segundo melhor português. Com a Husqvarna da XRaids Team o piloto do Marco de Canaveses realizou o 32º tempo na etapa, ocupando agora a 35ª posição.

Já Mário Patrão foi 42º e na classificação geral segue agora no 43º posto.

Classificação após a 4ª etapa

1º Ricky Brabec (Honda) 15h06m43s

2º Kevin Benavides (Honda) + 2m30s

3º José Ignacio Cornejo (Honda) + 8m31s

4º Toby Price (KTM) + 12m09s

5º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 17m52s

6º Sam Sunderland (KTM) + 19m11s

7º Joan Barreda Bort (Honda) + 17m52s

8º Luciano Benavides (KTM) + 26m30s

9º Matthias Walkner (KTM) +

10º Skyler Howes (Husqvarna) + 34m28s