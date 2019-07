Motociclismo Paulo Gonçalves nono no quarto dia do Rali Rota da Seda Por

Paulo Gonçalves continua a pautar a sua atuação no Rali Rota da Seda – a primeira prova que faz pela sua nova equipa, a Hero Motorsports – por uma grande consistência de resultados.

Na quarta etapa desta prova da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno e de Bajas, o piloto português realizou o nono tempo a 11m49s de Sam Sunderland, o australiano da KTM que venceu a tirada.

‘Speedy’ terminou a etapa logo atrás do seu companheiro de equipa, Oriol Mena, concluindo-a a 40 segundos do espanhol, ocupando agora o oitavo posto da classificação geral das motos, a 18m23s de Sunderland, que lidera a prova, na frente de Luciano Benavides, também da KTM, e de Joan Barreda Bort, da Honda.

“Foi um longo dia com 470 km para ser feito em tachas muito rápidas. A moto funcionou muito bem e não tive problemas hoje em dia. Estou me sentindo bem e pronto no próximo estágio e continuarei me esforçando para fazer melhor e melhor”. Referiu Paulo Gonçalves após a tirada.